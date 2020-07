Di Marzio: “Eriksen un campione, Conte trovi il posto nell’Inter. Domani…”

Di Marzio per una volta non dà notizie di mercato sull’Inter, ma analizza lo stesso il momento di Eriksen. Il giornalista, nel corso di “Sky Calcio Club – L’Originale”, si è espresso sulla posizione del centrocampista danese negli schemi di Conte, dando una certezza in vista della partita con la Fiorentina. Queste le sue parole sul giocatore preso a gennaio dal Tottenham.

IL PIÙ DISCUSSO – Secondo Gianluca Di Marzio è da escludere che l’Inter possa pensare di cedere subito Christian Eriksen: «Sicuramente è un campione, quindi è chiaro che la società cercherà di valorizzarlo. È un giocatore che due anni fa il Real Madrid voleva comprarlo per cento milioni di euro, quindi non può essere un mezzo giocatore. Non è fuoriclasse, ma se uno vale cento milioni di euro… Magari non è adatto a un certo tipo di calcio, magari non si riuscirà a trovare il modo giusto per farlo rendere. Io questo non lo so, però starà ad Antonio Conte, se sarà ancora l’allenatore dell’Inter nella prossima stagione, trovargli il posto giusto. Giudicare Eriksen da questo momento qua non è giusto. Domani (contro la Fiorentina, ndr) Eriksen dovrebbe giocare con due centrocampisti, con Nicolò Barella e Roberto Gagliardini dietro».