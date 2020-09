Di Marzio: “Ecco come l’Inter è arrivata su Hakimi. Decisiva una cosa”

Al termine di Benevento-Inter, dagli studi di “Sky Sport” Gianluca Di Marzio ha raccontato l’acquisto di Hakimi. Ecco come i nerazzurri si sono assicurati l’esterno marocchino.

PRIMA – La prima prova da titolare di Achraf Hakimi in Benevento-Inter ha mantenuto pienamente le aspettative di tifosi e osservatori. L’esterno marocchino ha giocato una partita magistrale, incendiando la corsia di destra. Dopo trenta secondi ha servito l’assist per Romelu Lukaku, ed è già il secondo (sempre per il belga). E prima dell’intervallo ha trovato anche il primo gol con l’Inter. Una prova completa, in cui gli avversari del numero due nerazzurro non sono mai riusciti a contenerlo, né tanto meno a contrastarlo. Alla luce di questo risultano ancora più sorprendenti i dettagli dell’operazione tra Inter e Real Madrid. Ma come sono riusciti i nerazzurri ad assicurarsi il talento di Hakimi, un affare completato ancor prima dell’apertura del mercato? Ecco la risposta di Gianluca Di Marzio: «Giocando di anticipo. È riuscita a convincere il giocatore di essere al centro del progetto, perché nel Real Madrid non giocava, era solo un’alternativa. E poi la verità è che nel sistema di Conte avrebbe potuto mettere in luce le sue caratteristiche, con la difesa a tre, dove può stare più avanti. Gli permette comunque di migliorare in fase difensiva. Quindi per la sua carriera è un passo davvero importante».