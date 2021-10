Di Marzio: «Dumfries ha negato vittoria all’Inter. Serve fare di più»

Gianluca Di Marzio, dagli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione In&Out, ha inserito Dumfries nella lista dei peggiori giocatori della giornata. L’olandese è stato decisivo in negativo sul pareggio bianconero in Inter-Juventus

OUT − Il giudizio di Di Marzio sulla prestazione di Dumfries in Inter-Juventus: «Out per Denzel Dumfries, l’errore di ieri ha negato all’Inter la vittoria che ormai era vicinissima. Non è ancora il giocatore che è stato preso per sostituire Achraf Hakimi, commette spesso degli errori importanti. Serve un Dumfries diverso, lui è molto forte, per dimenticare il laterale marocchino».