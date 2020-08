Di Marzio: “Conte-Inter, si va verso il divorzio. Allegri ha preferenza”

Di Marzio è intervenuto da Lisbona per parlare della situazione fra Conte e l’Inter. Il giornalista, nel post partita della finale di Champions League PSG-Bayern Monaco su Sky Sport, ha aggiornato in attesa del summit di martedì. Allegri resta l’unico nome alternativo.



L’ORA DELLA VERITÀ – Così Gianluca Di Marzio: «Le indiscrezioni su una mancata conferma di Thomas Tuchel esistono qui a Lisbona. Quello che voglio dire è che Massimiliano Allegri preferisce l’Inter al PSG. Allegri aspetta l’Inter: quando, fra domani sera e martedì, ci sarà l’incontro fra l’Inter e Antonio Conte, e si arriverà presumiamo al divorzio ma a quali condizioni, se l’Inter confermerà ad Allegri che la scelta ricade su di lui non avrà dubbi e la preferirà al PSG. Questa è l’indiscrezione che abbiamo: se il PSG dovesse chiamare domani mattina, e non siamo convinti che arriva così presto, Allegri non direbbe sì. Dai segnali che abbiamo è un divorzio scritto, poi bisognerà capire le modalità. Se saranno dimissioni Conte lascerà tutti e due gli anni di contratto, difficile, oppure si arriverà a una risoluzione consensuale. Che Conte possa ricevere dall’incontro di martedì tutte le richieste che lui pretende sinceramente non credo che la società sarà in grado di fornirle, quindi si va verso il divorzio. Allegri? È l’unica scelta».