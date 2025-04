Di Marzio: «Bayern Monaco, tutti attendono un giocatore contro l’Inter»

Gianluca Di Marzio, in collegamento per Sky Sport, ha raccontato gli attimi pre-partita in casa Bayern Monaco a poche ore dal match contro l’Inter.

ATTESA – Gianluca Di Marzio racconta il momento del Bayern Monaco prima dell’Inter: «Pesano e peseranno anche stasera l’assenza di giocatori importanti come Upamecano, Musiala, Neuer e Davies. Recuperato Coman, che sta meglio, tornato in panchina contro il Borussia Dortmund e potrebbe essere impiegato nel corso della gara di oggi. Gnabry sta in forma, è stato decisivo nel Der Klassiker. Poi c’è Thomas Muller, l’uomo più atteso dai quotidiani tedeschi. Tutti lo vogliono vedere titolare dopo il gol del momentaneo 1-1 dell’andata e credo che Kompany non farà a meno di lui. Sono le serate in cui uno con tutta la sua esperienza può fare la differenza».

Bayern Monaco, il dubbio prima dell’Inter

DUBBI – Per quanto riguarda la formazione del Bayern Monaco Di Marzio ha detto: «A netto delle possibili variazioni o sorprese come la mossa di Guerreiro su Calhanoglu all’andata un solo vero ballottaggio per Kompany: Stanisic o Guerreiro come terzino sinistro. Il primo più difensivo, il secondo per andare ad attaccare sulla fascia difesa da Darmian. Bayern Monaco che vuole vincere per continuare a credere nella finale in casa, circa 4.500 tifosi bavaresi attesi a San Siro. Troveranno un ambiente straordinario: uno stadio pronta a spingere l’Inter nella semifniale contro il Barcellona come l’anno del Triplete»