Di Marzio: «Bastoni ha richieste alte. Per Lukaku aspettiamo»

Alessandro Bastoni vorrebbe rimanere all’Inter, le trattative tra Tullio Tinti e il club sono iniziate. Gianluca Di Marzio fornisce maggiori dettagli sulla situazione e sul caso Romelu Lukaku in diretta dagli studi di Sky Sport.

TRATTATIVE – Due temi toccati nello specifico da Gianluca Di Marzio, che dice questo su Sky Sport: «Bastoni rappresenta un pilastro importante dell’Inter e della Nazionale. Rinnovargli il contratto non in scadenza è un obbligo, perderlo a parametro zero sarebbe un errore. Oggi la sua volontà è assolutamente quella di rimanere, certo la richiesta è stata sempre molto alta. Chiede sui sette milioni, un ingaggio da top, e l’Inter parte da un punto più basso. Alla fine penso si trovi un punto d’incontro con i bonus, quando c’è la volontà reciproca di continuare è più facile trattare. Per Lukaku aspettiamo, ora sta dando i primi segnali reali di un ritorno da un punto di vista fisico. Gli infortuni che lo hanno fermato in più fasi non gli hanno permesso di essere il Lukaku che si conosceva».