Di Marzio: «Barella è da Chelsea o Manchester United. Ma non lascia l’Inter»

POCO MARGINE – Gianluca Di Marzio esclude mercato per un nerazzurro: «Nicolò Barella ha rinnovato il suo contratto con l’Inter, rimarrà lui. Posso fare il suo nome come giocatore che potrebbe giocare nel Chelsea o nel Manchester United, ma di certo non quest’anno. Cosa mi ha sorpreso dallo scorso mercato? Che giocatori come Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku e anche Achraf Hakimi potessero cambiare squadra».