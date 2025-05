Di Marzio: «Barcellona? Lamentele dal 1′ all’ultimo minuto senza un perché!»

Di Marzio, bordocampista in Inter-Barcellona, rivela un paio di retroscena in merito alle continue e inutili lamentele della panchina di Flick martedì sera.

AZULGRANA PIANGINA – Il Barcellona non sa perdere e lo ha dimostrato martedì sera dopo l’eliminazione contro l’Inter nelle semifinali di Champions League. Una marea di proteste inutili da parte di Flick e giocatori, che per tutta la partita hanno inveito contro l’arbitro Marciniak. Gianluca Di Marzio, presente per Sky Sport 24 dal bordocampo, racconta quei momenti: «Non ho notato nulla di determinante da parte dell’arbitro Marciniak negli episodi arbitrali, non capisco perché il Barcellona si è lamentato dal primo minuto, non ho notato nessun atteggiamento dell’Inter di ferocia o aggressione diversa».