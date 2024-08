Di Maggio non attende: convocato per la prima del suo nuovo club!

Luca Di Maggio, il giovane classe 2005 dell’Inter, si è trasferito in prestito fino a fine stagione al Perugia. Il calciatore non aspetta altro che il suo esordio e il suo tecnico ne approfitta. I convocati.

CONVOCATI – La stella dell’Inter Primavera Luca Di Maggio ha lasciato il club nerazzurro in vista della stagione 2024-2025. Il classe 2005 si è sentito pronto per iniziare la sua esperienza tra le prime squadre ed ha scelto la via di Perugia per acquisire maggiore esperienza e minuti. In estate ha avuto la possibilità di giocare agli Europei della categoria Under-19 risultando tra i migliori della competizione: addirittura la UEFA lo ha inserito nella top-11 del torneo nonostante l’Italia non abbia vinto. Un gol ed un assist nelle partite disputate, che gli sono valsi il trasferimento a titolo temporaneo al Perugia. Proprio la sua attuale squadra farà l’esordio ufficiale in Coppa Italia di Serie C con il Latina. Alle ore 20 di questa sera al Francioni ci sarà il match, il tecnico Formisano ha sorpreso tutti chiamando subito anche Di Maggio. Il centrocampista potrà fare così la prima partita con i grandi, anche se probabilmente non sarà titolare. Ecco la lista dei convocati: Agosti, Amoran, Bacchin, Barberini, Bartolomei, Belia, Di Maggio, Gemello, Giunti, Yimga, Lickunas, Lisi, Marconi, Matos, Montevago, Morichelli, Palsson, Polizzi, Ricci, Seghetti, Squarzoni, Sylla, Torrasi, Viti-