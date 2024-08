Di Maggio commovente: «All’Inter da quando avevo 6 anni. Arrivederci!»

Di Maggio, centrocampista prodotto dalla Primavera dell’Inter, ha lasciato i nerazzurri per trasferirsi in Serie C dove avrà modo di giocare tra i professionisti. Il calciatore salutato il club che lo ha cresciuto con un messaggio toccante.

DOPO IL TRASFERIMENTO – Luca Di Maggio ha salutato l’Inter per trasferirsi al Perugia, in Serie C, dove avrà modo di crescere ulteriormente dopo l’esperienza fatta in Primavera. Il giovane centrocampista, considerato uno dei prospetti più promettenti del settore giovanile nerazzurro, proseguirà la sua carriera in Umbria, dove avrà l’opportunità di mettersi alla prova nel calcio professionistico. Dopo l’ufficialità, il ragazzo ha scritto una lettera dedicata all’Inter.

Il messaggio di Di Maggio, ma è solo un arrivederci!

AI SALUTI – L’ex centrocampista della Primavera dell’Inter scrive così sui social: «Sono entrato a interello che avevo 6 anni, un bambino con tanti sogni da realizzare e con tanta gioia di vestire la maglia nerazzurra. Sono stati finora 14 anni magnifici, fantastici, pieni di emozioni impagabili. Un GRAZIE sarebbe quindi poco per tutto quello che questa società ha fatto per me, e le persone che ho incontrato durante il mio percorso. Tutti mi hanno aiutato a crescere come calciatore, ma soprattutto come uomo e per questo non potrò che esserne eternamente grato. Arrivederci, Luca».