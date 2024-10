Di Lorenzo realista: «Scudetto Napoli? Ancora lunga ma un segnale»

Il Napoli di Antonio Conte, ieri uscito vittorioso dal big match contro il Milan, sembra poter insidiare le ambizioni scudetto dell’Inter. L’azzurro Giovanni Di Lorenzo guarda la classifica e spiega le sue aspettative sul finale di stagione.

VITTORIA IMPORTANTE – Il Napoli si prende la vetta della Serie A, distanziandosi momentaneamente dall’Inter a sei punti. Sul match vinto sul Milan e sulla possibilità di fissare lo scudetto come obiettivo Giovanni Di Lorenzo dichiara: «Mai banale vincere a Milano? Sì è una vittoria importante, sicuramente venire qua e portare via tre punti è bello. C’è stato un grande spirito di squadra e un bell’atteggiamento da parte di tutti. Siamo veramente contenti. Vinto per le assenze del Milan? Di quello che dicono gli altri ci deve importare poco. Noi sappiamo che è stata una partita difficile perché affrontavamo una squadra importante, nel loro stadio e con una grande tifoseria. Queste partite sono belle da giocare e siamo contenti di portare via questi tre punti».

Il Napoli insidia l’Inter? Il punto di vi sta di Di Lorenzo sull’ipotesi scudetto

BELLA CLASSIFICA – Giovanni Di Lorenzo, intervistato da SportMediaset, entra nello specifico: «Scudetto Napoli? È presto per guardare allo scudetto. Sicuramente questa è una vittoria importante. La classifica è bella perché siamo in testa ma è ancora lunghissima. Segnale di prospettiva? Sicuramente il gruppo ha uno spirito e un atteggiamento importante. Il fatto di sacrificarsi tutti per un obiettivo comune è bello. Però so che il Napoli è anche in un percorso di ricostruzione perché l’anno scorso è stato veramente un campionato brutto. Quest’anno ci potranno essere dei momenti di difficoltà ed è lì che dovremmo venirne fuori come gruppo».