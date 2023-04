Di Lorenzo: «Scudetto Napoli grazie all’Inter? Il sogno è vincerlo»

L’Inter potrebbe dare l’aritmetica dello scudetto al Napoli: per far sì che ciò accada i partenopei sabato devono battere la Salernitana, poi domenica alle 12.30 i nerazzurri dovrebbero non perdere con la Lazio. Il capitano degli azzurri, Di Lorenzo, giudica la possibilità intervistato da Rai 2 per La Domenica Sportiva.

L’OCCASIONE – Giovanni Di Lorenzo sa che ormai è solo questione di “quando” il Napoli sarà campione: «Scudetto grazie all’Inter che non perde con la Lazio? Il mio sogno è vincere lo scudetto, poi come viene viene. Intanto dobbiamo vincere noi prima con la Salernitana, poi vedere l’altro risultato. La vittoria di stasera è importante per noi, perché ci dà la possibilità di avvicinarci allo scudetto: è l’obiettivo che abbiamo dall’inizio dell’anno».