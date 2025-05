Di Lorenzo sicuro: «Scudetto meritato! Si vive per alzare un trofeo»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, in conferenza stampa ha parlato della vittoria del quarto scudetto azzurro.

VITTORIA – Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli sotto l’ala di Antonio Conte, al termine della vittoria contro il Cagliari che ha consegnato il quarto scudetto, è intervenuto in conferenza stampa davanti ai giornalisti presenti. Queste le sue parole: «Quando giochi a calcio, si vive per la vittoria e per alzare un trofeo. Bello regalare emozioni alla gente. Sapere che questo scudetto ha fatto felici un sacco di persone, vedere tutta la gente fuori lo stadio, e aver ricreato questo ambiente dopo appena un anno, è molto bello. Ci siamo meritati la vittoria. Sono molto orgoglioso di essere il capitano di questo Napoli, una squadra forte e con due palle così. A Conte devo tanto, avremo bisogno di lui per tornare a livelli altissimi. Un fenomeno a farlo in così poco tempo».