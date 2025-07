Di Lorenzo e il ‘mantra Napoli’: «In testa c’è sempre lo scudetto!»

Giovanni Di Lorenzo ha rimarcato l’obiettivo del Napoli di conquistare il quinto scudetto della propria storia. Per i partenopei si tratta di un sogno tutt’altro che remoto.

IL PROPOSITO – Un Giovanni Di Lorenzo molto ambizioso ha parlato in occasione dal palco eventi del ritiro di Dimaro del Napoli. Il calciatore partenopeo ha così indicato i piani della sua squadra per la prossima stagione: «Riconfermarsi non sarà facile, ma questo è l’obiettivo che abbiamo in testa. Ci sono tante squadre, in Campionato, che partono con l’obiettivo di vincere, ma alla fine la spunterà una sola. Dobbiamo dare tutto e cercare di crescere ogni giorno sia in termini di squadra sia come singoli. Abbiamo un allenatore che conosce il significato della parola ‘vincere’, per cui dobbiamo seguirlo e dare tutto per i tifosi e per la maglia».

Di Lorenzo e le ambizioni del Napoli

PROSSIMA STAGIONE – Di Lorenzo ha poi proseguito: «Migliorarci? Ciò significherebbe vincere anche la Champions League o la Coppa Italia. Sicuramente non si tratta di una passeggiata. Capisco che tutti vogliate vincere, ma sarà un anno difficile e dobbiamo saperlo. Riconfermarsi non è mai facile. L’obiettivo è fare il meglio in tutte le competizioni, quindi anche in Coppa Italia, Champions League e Supercoppa. Dobbiamo andarci cauti e provarci tutti insieme, uniti come l’anno scorso».