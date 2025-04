Di Lorenzo: «Napoli sa dove vuole arrivare. Ora ultimo passo»

Giovanni Di Lorenzo ha parlato in maniera entusiastica del momento del suo Napoli, svelando come i partenopei hanno iniziato a credere nell’ipotesi scudetto.

IL SOGNO – Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato un’intervista esclusiva a Radio CrC sulla felice situazione che si sperimenta in casa Napoli. Il difensore azzurro, a un passo dall’addio in estate, si è così pronunciato sul tema scudetto: «Se ne parla nello spogliatoio, siamo a un punto cruciale. All’inizio appariva irraggiungibile, ora siamo lì: è difficile, ma ce la giochiamo. Tutto è nelle nostre mani. Sappiamo che finora non abbiamo fatto niente, solo il lavoro e il sacrificio ci porteranno dove vogliamo arrivare. Partita dopo partita ci siamo costruiti questo percorso. Ora serve l’ultimo passo, il gruppo è unito e sa che essere arrivati qui non sia dipeso dal caso».

Di Lorenzo in vista di Lecce-Napoli

PROSSIMO MATCH – Di Lorenzo ha proseguito pronunciandosi sulla sfida col Lecce del Via del Mare: «Sarà complicato, loro lottano per salvarsi, questa tragedia ha reso l’atmosfera particolare. Ma noi vogliamo portare a casa la vittoria. Alla base di ogni grande vittoria e ogni grande squadra c’è un gruppo solido, come il nostro. Quando ci si vuole bene davvero, si affronta tutto meglio. Quando il gruppo è sano, superare i limiti diventa più semplice».