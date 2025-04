Di Lorenzo: «Napoli, tre punti importanti. Da qui alla fine tutte toste»

Il Napoli vince, anche se di misura e con quale difficoltà, sul campo del Monza e aggancia – momentaneamente – l’Inter al primo posto. Il capitano degli azzurri, Giovanni Di Lorenzo, condivide le proprie sensazioni nel post partita.

PERCORSO – Giovanni Di Lorenzo racconta su Dazn le proprie sensazioni al termine di Monza-Napoli. La trasferta in brianza si rivela più complicata del previsto per la squadra di Antonio Conte, che riesce a sbloccarla e a portarla a casa grazie all’errore di Turati e alla furbizia di McTominay. Il capitano dei partenopei commenta: «Siamo contenti di questa vittoria, anche se sofferta. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, però sono tre punti importanti per continuare il nostro percorso. C’era il rischio di frenesia? Sì, questo è il rischio: avere fretta nello sbloccarla e magari sbagliare cose facili».

Dopo l’aggancio all’Inter, Di Lorenzo guarda al calendario del Napoli

LA FINE – Mentre si attende la risposta dell’Inter, in campo domani allo Stadio ‘Renato Dall’Ara’ contro il Bologna, il Napoli colma il divario in classifica agganciando la capolista a 71 punti. Sul prosieguo del campionato, pensando all’obiettivo finale dello scudetto, Giovanni Di Lorenzo dichiara: «La squadra è sempre rimasta in partita, concentrata e poi abbiamo trovato il gol per sbloccarla. Queste sono partite difficili, da qui alla fine saranno veramente toste e dovremo fare tutti qualcosa in più per cercare di vincerle».