Di Lorenzo: «Napoli, c’è dispiacere. Pressione da trasformare in positivo»

Di Lorenzo ha parlato al termine di Napoli-Genoa, sfida che si è conclusa con il punteggio di 2-2. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Giovanni Di Lorenzo si è così espresso a DAZN nel post-partita di Napoli-Genoa: «C’è grande rammarico, perdere punti così è fonte di dispiacere. Abbiamo subìto due gol che difficilmente ci sono stati segnati contro, in questa stagione, ma non deve cambiare nulla nella nostra testa. Il nostro impegno sarà volto a vincere le ultime 2 sfide che ci mancano. Giocare punto su punto è bello per il calcio, noi stiamo spingendo dalla prima partita al massimo. La pressione c’è, ma bisogna conviverci perché fa parte del calcio. La squadra deve continuare a lavorare, come fatto nelle ultime settimane, rimanendo concentrata sul finale di stagione».