Di Lorenzo: «Napoli da scudetto? Ancora tante partite. Sosta vale per tutti»

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli convocato dall’Italia, in conferenza stampa ha parlato della possibile vittoria scudetto e delle avversarie. Tra queste anche l’Inter.

LOTTA SCUDETTO – Di Lorenzo in conferenza stampa con l’Italia parla della possibile vittoria dello scudetto del suo Napoli: «Sarebbe davvero un sogno vincere lo Scudetto a Napoli e vincerlo da capitano come Maradona. Però, come detto prima, la stagione è ancora lunga. Abbiamo fatto un percorso importante, ma ci sono ancora tantissime gare da giocare. Abbiamo un vantaggio importante. La sosta ci sarà per tutti, non solo per il Napoli. Vedremo come ripartirà il campionato. Per lo scudetto sono tantissime le squadre e in pochissimi punti, dobbiamo pensare a noi stessi».