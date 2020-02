Di Lorenzo: “Contro l’Inter grande prova, ora la continuitÃ ”

Di Lorenzo: “Contro l’Inter grande prova, ora la continuità”

Condividi questo articolo

Giovanni Di Lorenzo ha concesso un’intervista ai microfoni di “Radio Kiss Kiss” in cui ha parlato anche della sfida di Coppa Italia recentemente vinta col Napoli sul campo dell’Inter

GRANDE PROVA A SAN SIRO – Il difensore del Napoli torna sulla vittoria in Coppa Italia contro l’Inter: «A San Siro abbiamo fatto una grande prova, ma adesso dobbiamo dare continuità ai risultati. Non era facile tenere testa all’Inter, ci siamo riusciti ed è stata una bella risposta dopo la sconfitta con il Lecce. Serviva una prestazione di carattere e l’abbiamo ottenuta tenendo il campo con tanta solidità».

CAMPIONATO, POI IL RITORNO – Di Lorenzo non vuole farsi distrarre dal ritorno, prima bisogna ritrovare il ritmo anche in campionato: «Adesso c’è il secondo round, ma se giochiamo da squadra abbiamo le nostre possibilità. Però ora la testa è alla gara di domenica. Sinora siamo stati altalenanti come risultati e l’obiettivo è cercare un andamento positivo anche in campionato».

fonte: sscnapoli.it