Di Lorenzo: «Contro l’Inter sotto il nostro livello, ma ora siamo tornati»

Giovanni Di Lorenzo su Sky dopo Napoli-Juventus 5-1 in riferimento alla lotta scudetto, è tornato a parlare della sconfitta contro l’Inter alla ripresa del campionato.

RIALZATI – Di Lorenzo torna sulla sconfitta di San Siro contro l’Inter, l’unica fin qui per gli azzurri: «Scudetto? Dobbiamo continuare a fare le cose che ci hanno portato ad avere questo vantaggio. Il campionato però è ancora lungo. A Milano (contro l’Inter, ndr) abbiamo giocato sotto il nostro livello, una serata “no” ci può stare dopo un mese e mezzo di stop. Però non abbiamo ascoltato troppo discorsi esterni continuando con il nostro lavoro. Stasera siamo tornati a mettere in campo tutte le nostre qualità».