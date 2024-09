Di Lorenzo: «Campionato sarà difficile. Per la classifica è presto»

Il Napoli ha vinto per 2-0 contro il Monza ed è tornato al primo posto in campionato. Giovanni Di Lorenzo su Dazn guarda al prosieguo della competizione.

VETTA – Il Napoli di Antonio Conte non molla il primo posto guadagnato la scorsa settimana, anzi si conferma e ci rimane in solitaria. Vittoria per 2-0 con il Monza e contro-sorpasso su Milan, Juventus ed Inter costrette ancora a rincorrere. Matteo Politano e Kvicha Kvaratskhelia hanno deciso il match, ma tra i migliori c’è anche Giovanni Di Lorenzo.

Di Lorenzo post Napoli-Monza: le parole

INTERVENTO – Proprio Di Lorenzo ha parlato su Dazn dell’inizio di stagione del Napoli: «Sicuramente fa piacere stare in alto, è bello perché comunque dopo i tanti sacrifici della settimana andare in campo e vincere è una bella sensazione. Guardare la classifica ora è prematuro, è ancora presto. L’anno di Spalletti è il passato ormai, è inutile parlarne ancora perché c’è stato un altro anno di mezzo tra questo e quello dello Scudetto. Sappiamo che sarà un campionato difficile, nessuno ci regalerà niente e comunque l’approccio è stato positivo. Vogliamo continuare così, sta nascendo un nuovo gruppo ed una squadra nuova fatta di giocatori che sono venuti con la voglia di far bene. Importante per lo spogliatoio, siamo contenti»