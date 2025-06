Di Lorenzo: «Acerbi? Mi limito a dire che essere qua è un onore»

Di Lorenzo ha parlato della querelle Acerbi-Nazionale. Il difensore del Napoli non ha voluto alzare ulteriori polveroni. Il difensore e capitano del Napoli ha parlato di piacere, orgoglio quando si indossa la maglia dell’Italia.

VESTIRE L’ITALIA UN PIACERE – In conferenza stampa, a tre giorni da Norvegia-Italia, ha parlato il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo. Il difensore, dopo aver parlato dei quattro giocatori dell’Inter arrivati a Coverciano dopo la finale di Champions League, ha risposto alla domanda sullo spinoso caso relativo a Francesco Acerbi. Ecco come ha risposto: «Sono dinamiche e questioni personali. Io quello che posso dire è che essere qua è un piacere, è un onore e la maglia azzurra è qualcosa di più alto di tutti. Mi limito a dire questo». La querelle Acerbi-Nazionale è scoppiata all’indomani della finale di Monaco di Baviera. Luciano Spalletti, infatti, in conferenza stampa aveva annunciato la mancata risposta alla convocazione del difensore dell’Inter e qualche minuto dopo era arrivata anche la replica del difensore 37enne. Di Lorenzo non ha voluto alzare però ulteriori polveroni, parlando di cosa significhi per lui essere in Nazionale e giocare con la maglia azzurra. Di Lorenzo giocherà in difesa sicuramente insieme ad Alessandro Bastoni. Da capire chi sarà il centrale in mezzo.