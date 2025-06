Di Lorenzo: «I 4 dell’Inter? Brutta delusione, ma la supereranno»

Di Lorenzo si esprime sui quattro giocatori dell’Inter, che sono arrivati ieri a Coverciano e oggi si alleneranno assieme in vista di Norvegia-Italia. Dopo una stagione da avversari, adesso i saranno compagni per l’Italia. Il capitano del Napoli li incoraggia.

RICARICARSI IN NAZIONALE – Giovanni Di Lorenzo, nella conferenza stampa a tre giorni da Norvegia-Italia, ha parlato del rientro a Coverciano e della stanchezza: «Vero che siamo a fine stagione e che le forze utilizzate sono state tante, ma quando vieni a Coverciano ti ricarichi. Bello essere qua, giocare queste partite e indossare la maglia della Nazionale».

SCUDETTO E SENSAZIONI SUI QUATTRO DELL’INTER – Di Lorenzo ripercorre gli scudetti vinti col Napoli e poi dice la sua sui quattro giocatori nerazzurri, rientrati ieri dopo la disfatta in finale di Champions League: «Due grandissime vittorie, due bellissime soddisfazioni. Il primo era quasi sicuro, questo vincerlo di un punto è stato incredibile. Sono successi che rimarranno nella storia. Per quanto riguarda i compagni dell’Inter è stata una brutta delusione per loro, sono arrivati ieri, oggi faremo il primo allenamento insieme. Ma quando si viene in Nazionale l’indossare la maglia azzurra ti dà energie. Oltre ad essere giocatori, sono anche persone e supereranno anche questa».