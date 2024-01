Di Livio: «Simeone all’Inter a gennaio? Darebbe un gran segnale»

Simeone all’Inter è l’ultima voce di calciomercato, nella tarda serata di ieri. A lanciarla il giornalista di Rai Sport Paganini, nel corso della trasmissione Calcio Totale: Di Livio, durante il programma, la commenta in maniera positiva.

NOME NUOVO PER L’ATTACCO – Angelo Di Livio prova a indicare dove possono arrivare dei rinforzi dal mercato di gennaio: «Secondo me l’Inter a centrocampo è forte. Poi è chiaro che se dovesse prendere Piotr Zielinski va bene, ma per quanto riguarda l’attacco se prende Giovanni Simeone fa un colpo importante. Darebbe un segnale alle concorrenti, non solo in Italia ma anche in Europa».