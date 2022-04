Di Livio: «Rigore Inter? Alex Sandro e Morata ingenui! Dumfries in ritardo»

Di Livio, da ex giocatore della Juventus, è visibilmente amareggiato per la sconfitta dei bianconeri contro l’Inter. Ospite di Calcio Totale su Rai Sport + commenta gli interventi di Alex Sandro e Morata sul rigore dato a Dumfries.

MOVIOLA DISCUTIBILE – Angelo Di Livio se la prende, dopo Juventus-Inter, sull’intervento di Lautaro Martinez con Giorgio Chiellini: «Quante volte abbiamo visto questi falli dare il rosso? Per me questo è giallo tutta la vita. Il rigore? Secondo me Alvaro Morata e Alex Sandro sono veramente ingenui, perché in quella posizione non devi andare a rischiare nulla. Temporeggi, attendi e non lo attacchi, ma per me questo è troppo poco per essere rigore. Poi si butta anche in ritardo Denzel Dumfries».