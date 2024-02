Di Livio dispiaciuto: «Juventus mancata al giusto. Poteva dare fastidio all’Inter»

La Juventus è ora a nove punti dall’Inter, dopo che fino a un mese fa era in testa alla classifica con una partita in più. L’ex bianconero Di Livio, a Supertele su DAZN, appare dispiaciuto per questo distacco.

A TORINO C’È FREDDO – Angelo Di Livio se la prende: «La Juventus è venuta a mancare nel momento giusto, quello più buono. Ha perso troppi punti: un peccato, perché secondo me poteva dare un po’ più di fastidio all’Inter, che è già la più forte. Ha perso punti in un momento forse con delle partite più tranquille: questo non doveva succedere, però si accontentano tutti di entrare in Champions League. Se va così va bene».