Di Livio: «La Juventus abbia il coraggio di sfidare l’Inter, ma manca una cosa»

Cinque giorni al derby d’Italia Juventus-Inter e, superati gli impegni dell’Italia, l’avvicinamento alla partitissima inizia a essere sempre più di attualità. L’ex centrocampista bianconero Di Livio, intervistato da Tuttosport, dà uno sguardo a come le due squadre arrivano.

LE RIVALI – Angelo Di Livio sulla classifica di Serie A. «Devo dire la verità: non mi aspettavo alla sosta di metà novembre di vedere la Juventus così in alto, praticamente al livello dell’Inter che è la principale candidata alla vittoria del campionato. Immaginavo di trovare, sicuramente, più avanti il Napoli, che invece è stato la delusione della prima parte di stagione. Mentre pensavo a una Juventus sì nei primi posti, ma non all’altezza dei nerazzurri. Invece i bianconeri stanno facendo molto bene e meritano in pieno l’attuale posizione».

CORSA A DUE O QUASI – Di Livio vede il derby d’Italia decisivo: «La Juventus ci deve credere per lo scudetto, al di là dello scontro diretto. Questa squadra deve avere il coraggio di sfidare l’Inter per la vittoria del campionato. Ne ha le possibilità, fermo restando che i nerazzurri vantano la rosa più forte di tutti. Nelle grandi sfide, però, ho visto una Juventus super concentrata e con una fase difensiva perfetta come testimoniano le vittorie contro Lazio, Milan e Fiorentina. Cosa manca per essere alla pari? I bianconeri hanno una rosa corta, quella è la principale differenza al momento. Spero che il club intervenga sul mercato a gennaio. Se indovinano due giocatori di livello, possono davvero arrivare molto in alto».

Fonte: Tuttosport – Nicolò Schira