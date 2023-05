Di Livio: «Inzaghi salvato, ma l’Inter poteva fare meglio. Troppo -18»

Inzaghi sta provando a portare l’Inter a chiudere bene la stagione, nonostante numerose difficoltà e sconfitte. Per Di Livio c’è un’ancora di salvataggio per l’allenatore: ne ha parlato a Calcio Totale su Rai Sport +.

NON PROPRIO PERFETTO – Angelo Di Livio dà un giudizio su Simone Inzaghi: «Io credo che in campionato poteva fare meglio. Diciotto punti dal Napoli sono tanti: una rosa come l’Inter non può stare a diciotto punti dalla prima. Viene salvato dalla finale di Coppa Italia e dalle semifinali di Champions League, però in campionato poteva fare di più. Si aggiunge anche lo scudetto perso lo scorso anno, non dimentichiamo come è andata a finire».