Di Livio: «L’Inter si è rinforzata bene, come il Milan. Nonostante le perdite»

Di Livio dà un giudizio del mercato al termine della sessione estiva. Per l’ex centrocampista Inter e Milan sono fra le protagoniste, nonostante alcune partenze pesanti. Ecco le sue parole da “Calcio Totale” su Rai Sport +.

BENE COSÌ – Angelo Di Livio promuove le milanesi: «Secondo me Milan e Inter si sono rinforzate tanto. Hanno perso dei giocatori importanti, Romelu Lukaku da una parte con Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu dall’altra, però hanno saputo operare bene. Le altre stanno sotto: secondo me alla Roma serviva un centrocampista centrale e alla Lazio un difensore. Anche se ha preso un giocatore pazzesco come Mattia Zaccagni».