Di Livio: «Inter, Skriniar un problema! Saltato Bremer c’era da trovare altro»

Skriniar è rimasto all’Inter dopo il lunghissimo corteggiamento del PSG durato praticamente tutta l’estate. Ora si lavora al rinnovo. Angelo Di Livio però non è tanto sicuro e ritira in ballo Bremer

PROBLEMA IN CASA − Secondo Di Livio in casa Inter ora c’è un problema: «Bremer sembrava fatta per l’Inter, poi non so cosa sia successo. Secondo me bisognava tamponare con un altro giocatore a livello di Bremer. Ora l’Inter dovrà affrontare la problematica Skriniar. Difficilmente il PSG, con quella disponibilità economica, non lo riuscirà a prendere. Lo slovacco non credo rinnovi e la prossima estate lascerà a parametro zero i nerazzurri». Le sue parole in collegamento Su Calcio totale.