Di Livio: «Inter più forte? Forse nelle alternative! Ritrova un’arma in più»

L’Inter sarà chiamata a una partita fondamentale alle 18.45 a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk. Di Livio, ospite di Calcio Totale su Rai Sport +, vede la squadra di Inzaghi più forte della scorsa stagione.

IN CRESCITA – Angelo Di Livio vede un’Inter migliore rispetto alla passata stagione: «Sì, forse nelle alternative secondo me. Ho visto che ha recuperato Joaquin Correa, che può essere un’arma in più contro lo Shakhtar Donetsk. L’Inter ha fatto una buona gara contro una bella Atalanta, quindi è in grande forma. Il calcio europeo sicuramente è diverso, dovrà rispettare ed entrare concentrata in una partita che può essere determinante».