Di Livio: «L’Inter è più forte dello scorso anno! Alternative in più»

Di Livio lancia l’Inter per la stagione appena cominciata. L’ex centrocampista, fra le altre di Fiorentina e Juventus, nel corso di “Calcio Totale” su Rai Sport + ritiene che i nerazzurri siano più forti nonostante le partenze eccellenti.

RICOSTRUITI BENE – Angelo Di Livio è sicuro: «Per me l’Inter è più forte dello scorso anno. Ha più qualità, più alternative: è arrivato Joaquin Correa e ha fatto doppietta. Andando via Antonio Conte e Romelu Lukaku sembrava una squadra allo sfascio, i tifosi stavano perdendo la pazienza. Invece la società è riuscita ad assicurarsi un allenatore straordinario, come Simone Inzaghi, e ha portato giocatori di qualità. Adesso l’ultimo arrivato, Correa, secondo me è un giocatore straordinario: se fa gol come ha fatto a Verona diventa un’arma in più».