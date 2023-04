Di Livio: «Inter malissimo, futuro di Inzaghi dipende dalle coppe»

Angelo Di Livio reputa disastrosa la stagione dell’Inter in campionato. Secondo l’ex calciatore in diretta con Calcio Totale su Rai Sport c’è qualche problema.

CRISI – Angelo Di Livio non è sicuro del futuro di Inzaghi, ma si augura una cosa per l’Inter: «In campionato l’Inter sta facendo malissimo, ricordiamo anche come ha perso lo Scudetto lo scorso anno. Proprio in questo periodo i nerazzurri si fermarono spesso e persero col Bologna. Nelle ultime tre solo sconfitte, c’è un problema in questa squadra ma mi auguro che passi col Benfica. Il futuro di Inzaghi dipende dalle semifinali di Coppa Italia e Champions League. Di solito c’è un premio se entri tra le prime quattro, però non so».