Di Livio: «Inter deve avere coscienza pulita, con Skriniar fatto il massimo»

Angelo Di Livio, in diretta dagli studi di Rai Sport per Calcio Totale, ha analizzato la sconfitta dell’Inter sull’Empoli, parlando in particolare di Edin Dzeko e Milan Skriniar.

SCELTE – Angelo Di Livio, ex calciatore ed ora opinionista, ha parlato di Inter-Empoli e della sconfitta dei nerazzurri dagli studi di Rai Sport per Calcio Totale. Questo il commento in particolare su Edin Dzeko e Milan Skriniar: «Oggi Dzeko non lo potevi lasciare fuori, questo giocatore è fondamentale per l’Inter e si è visto da quando è entrato in campo. Questo è stato un errore importante di Simone Inzaghi. Skriniar non può fare quell’intervento da ammonito. L’Inter sulla trattativa con il difensore deve avere la coscienza pulita, ha fatto il massimo per tenerlo».