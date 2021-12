Di Livio: «L’Inter con Inzaghi ha trovato il condottiero! Sarà derby col Milan»

Di Livio ritiene Inzaghi il principale responsabile del primato dell’Inter a Natale. Da Calcio Totale su Rai Sport +, l’ex centrocampista prevede un derby col Milan nella seconda parte di campionato.

MIGLIORATI – Angelo Di Livio parte dall’inizio per spiegare il primato in classifica: «Ci dobbiamo ricordare di quest’estate, perché sembrava un’Inter allo sfascio. Antonio Conte era andato via, dovevano vendere tanti giocatori e nessuno dava più fiducia a questa squadra. Invece poi, andando a prendere Simone Inzaghi, hanno trovato il condottiero vero. Per me questa squadra gioca molto meglio dello scorso anno, anche se quella era buona: questa adesso è perfetta. Nicolò Barella per me è un giocatore pazzesco, straordinario, nella qualità e nella quantità del ruolo. È ancora giovane, può ancora migliorare ma è giù un leader. In quest’ultimo mese e mezzo l’Inter ha preso un bel distacco, però secondo me sarà un bel derby col Milan. C’è una competenza in società sopra le righe, un’organizzazione importante che permette ai giocatori di stare tranquilli e pensare a giocare. Si vede: sono proprio sereni e tranquilli».