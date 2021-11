Di Livio: «Insigne? Nell’Inter lo vedo collocato male! Ho i miei dubbi»

Si parla tanto di Insigne all’Inter nel 2022 a parametro zero, visti i problemi sul rinnovo col Napoli. Per Di Livio non sarebbe una scelta giusta: l’ex esterno ne ha parlato nel corso di Calcio Totale su Rai 2.

ACQUISTO IMPERFETTO – Su Lorenzo Insigne ha dato qualche indizio Giuseppe Marotta prima della partita col Napoli (vedi articolo). Angelo Di Livio lo ritiene un errore: «Per me lo vedo collocato male nell’Inter Insigne. Con questo modulo, il 3-5-2, deve fare la seconda punta ma secondo me lui è un esterno nato. Secondo me non è collocato bene nel 3-5-2, io ho dei miei dubbi. Non lo vedo inserito nell’Inter».