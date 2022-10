Di Livio: «Dzeko commette un fallo netto! Spinge e trattiene Milenkovic»

Angelo Di Livio ha commentato durante il programma Calcio Totale di Rai Sport il presunto fallo di Edin Dzeko su Nikola Milenkovic. Le critiche non sono state leggere nei confronti di Paolo Valeri.

UN FALLO DUBBIO − L’episodio degli ultimi minuti che ha visto protagonisti Edin Dzeko e Nikola Milenkovic è il centro delle critiche dello studio di Rai Sport. Le scelte di Paolo Valeri non vengono affatto apprezzate e Angelo Di Livio, ex calciatore e ora opinionista, ha detto questo circa la condotta dell’arbitro durante la partita Fiorentina-Inter: «Secondo me il fallo di Dzeko su Milenkovic a centrocampo è netto. Non ho dubbi. Un calciatore sa quanto può essere invalidante una spinta del genere. Il bosniaco sbilancia e trattiene addirittura il difensore. In questi casi se l’avversario ti sposta leggermente cambia tutto».