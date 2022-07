Di Livio: «Bremer, sorpreso dal ritardo dell’Inter! Skriniar? Ho dei dubbi»

Angelo Di Livio, dagli studi di Calcio Totale su Rai Due, ha parlato del mercato dell’Inter e soprattutto del ritardo nerazzurro per Bremer. Poi una considerazione su Skriniar-PSG

RITARDO − Di Livio sorpreso dell’affare Bremer-Inter sfumato: «Lukaku, Mkhitaryan, giocatori di grande qualità. Mi ha un po’ sorpreso il ritardo dell’Inter nell’andare a chiudere l’operazione Bremer. Io ho dei dubbi che il PSG non rilanci per Milan Skriniar. Solitamente una squadra come quella francese non molla un giocatore quando lo cerca così insistentemente».