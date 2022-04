Di Gregorio, si stoppa l’imbattibilità del prestito Inter: Monza KO in trasferta

Si ferma L’imbattibilità del Monza e del suo portiere Di Gregorio. La squadra biancorossa ha perso il Derby lombardo contro il Como per 2-0 in trasferta. Per il prestito Inter, inviolabilità che si stoppa dopo tre partite

STOP − Il Monza è uscito sconfitto dal Sinigaglia di Como per 2-0. La squadra di Stroppa cade dopo cinque risultati utili consecutivi (quattro vittorie e un pareggio). Nel Derby lombardo contro il Como, match che si apre e si chiude direttamente nella ripresa con le reti di Cerri prima e La Gumina poi. Niente da fare neanche per Michele Di Gregorio, portiere biancorosso in prestito dall’Inter. La sua imbattibilità si ferma a tre partite di fila. In entrambe le reti comasche, il giocatore di proprietà nerazzurra non ha potuto fare granché.