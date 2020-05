Di Gregorio: “Sogno l’Inter, ma c’Ã¨ tempo. Esperienza a Pordenone…”

Di Gregorio: “Sogno l’Inter, ma c’è tempo. Esperienza a Pordenone…”

Michele Di Gregorio, portiere del Pordenone e di proprietà dell’Inter, ha parlato in esclusiva al portale TuttoB.com della sua stagione fin qui e sui suoi obiettivi per il futuro.

ESPERIENZA IN B – Michele Di Gregorio, portiere in prestito al Pordenone dall’Inter ha parlato della sua esperienza in Serie B e della speranza di poter presto riprendere con il campionato: «Fortunatamente abbiamo ripreso gli allenamenti, anche se individuali. Rivedere i compagni è stato un primo ritorno alla normalità. Per quella definitiva ci vorrà ancora tempo, ma giorno dopo giorno l’evoluzione dell’emergenza sanitaria ha preso una piega positiva e in parallelo anche il calcio può proseguire la ripresa. Siamo fiduciosi di riprendere il campionato e speriamo più avanti di poter giocare anche davanti ai nostri tifosi. Sono molto soddisfatto della mia stagione, in primis perché sto dando il mio contributo a un percorso di squadra importante. A livello personale mi sono sempre allenato forte e preparato per sfruttare l’occasione di giocare. Per me è il primo campionato di serie B dopo quelli di C con Renate e Novara ed è un’esperienza molto formativa».

SOGNI E OBIETTIVI – Di Gregorio ha poi parlato di qual è il suo sogno e obiettivo per il futuro: «Sono cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e sono di proprietà del club nerazzurro. Sono concentrato sul presente e a finire al meglio una stagione così importante: per il Pordenone e per me. Logicamente il sogno è vestire la maglia dell’Inter, ma per questo sogno c’è tempo».

FONTE: Tuttob.com