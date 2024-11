Di Gregorio puntualizza: «Serie A competitiva. Inter ad alto livello!»

Michele Di Gregorio, ex nerazzurro e attuale portiere della Juventus, interviene ad un’evento benefico per Save The Children. Il bianconero inquadra il momento della sua squadra guardando anche alle avversarie, fra cui l’Inter.

IL MOMENTO – Michele Di Gregorio, intercettato da SportMediaset, racconta: «Sono stati mesi bellissimi ma me li aspettavo così, in un grande club come la Juventus non poteva che essere tutto bello. Con Mattia Perin ho un rapporto bellissimo, ci spingiamo sempre per dare il massimo. Le cose stanno andando bene e sono contento. Milan-Juventus secondo me arriva in un momento positivo, in cui la squadra ha capito l’atteggiamento, lo spirito e l’unione che di giorno in giorno va sempre migliorando».

Di Gregorio inquadra le avversarie della Juventus

COMPETITIVA – Michele Di Gregorio prosegue dicendo la sua sulle avversarie della Juventus nel campionato di Serie A: «L’Inter è a un livello alto, lo ha dimostrato anche negli altri anni. Il Napoli quest’anno con l’allenatore come Conte. Anche l’Atalanta, che ancora non abbiamo affrontato, è a un livello alto. È difficile, è sicuramente una Serie A competitiva. La Nazionale è un sogno per me, fa parte del gruppo che rappresenta la tua Nazione ed è motivo di orgoglio. Quello sicuramente è l’obiettivo. Lavoro per quello e vediamo se ci riuscirò».