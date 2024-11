Di Gregorio: «Scudetto? Non ne parliamo. Inter e Serie C, rifarei»

Di Gregorio, portiere della Juventus arrivato dal Monza, ha parlato della lotta scudetto, nonché del suo passato anche all’Inter.

SCUDETTO – Michele Di Gregorio su Sportitalia.it si nasconde un po’ sull’obiettivo titolo della Juventus: «Ci sono tante squadre davanti in pochissimi punti, noi siamo tra quelle; penso che, per adesso, il bilancio sia positivo. Discorsi Scudetto? In verità no. Parliamo di cercare di allenarci sempre bene, di tenere alto il livello quotidianamente, guardando partita per partita sia in A sia in Champions League. Provando a fare sempre la migliore prestazione possibile».

GAVETTA – Ancora Di Gregorio sul suo trascorso nel settore giovanile dell’Inter e in Serie C: «Tornassi indietro rifarei tutte le scelte che ho fatto perché mi hanno formato sia come calciatore che come uomo partendo appunto dalla C dove comunque ti scontri con realtà molto diverse da quelle che sei abituato ad affrontare nel Settore Giovanile».