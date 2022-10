Di Gregorio, parla l’agente: «Tifa Milan, ma il sogno è tornare all’Inter!»

Michele Di Gregorio continua a giocare da titolare in Serie A con il Monza nonostante il dualismo con Alessio Cragno. Del portiere cresciuto nelle giovanili dell’Inter ha parlato il suo agente, Carlo Alberto Belloni, in collegamento con i colleghi di Calciomercato.it su Twitch.

LA STAGIONE – L’agente di Di Gregorio commenta così la stagione attuale: «È una soddisfazione aver partecipato alla cavalcata del Monza fino ad arrivare in Serie A. Il dualismo con Cragno? Man mano si va avanti, alzandosi il livello dei campionati, incontrerai sempre più giocatori forti. Michele ovunque è andato è sempre partito per fare il secondo, sono contento che giochi lui ne ero sempre convinto. Può avere altri 10 anni di esperienza essendo arrivato a 25 anni in Serie A. La Nazionale è il sogno di tutti i ragazzi».

CUORE A METÀ – Di Gregorio – secondo quanto svelato dal suo agente -, tifa Milan, ma il sogno è un altro: «Il mercato oggi non ci preoccupa, abbiamo altri tre anni di contratto con il Monza che ha sempre mantenuto la parola. Gli obiettivi che si sono prefissati è quello di fare il primo anno di salvezza per poi costruire una squadra sempre più forte. È importante che lui chiuda la prima stagione in Serie A per come l’ha iniziata. La partita di sabato fa giocare Michele a San Siro e per lui sarebbe la prima volta, tra l’altro anche contro la squadra che tifa nonostante abbia fatto tutte le giovanili all’Inter. A livello umano lui sogna l’Inter dato che è cresciuto lì da quando aveva sei anni. Inter per lui è casa, ci siamo sempre detti che il sogno è questo ma non dipende solo da noi».