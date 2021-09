Di Gregorio, Monza beffato nel finale. Fuori l’altro dell’Inter

Beffa in pieno recupero per il Monza di Michele Di Gregorio, portiere in prestito ai brianzoli dall’Inter. La rete di Christian Capone al 95′ nega infatti i tre punti agli uomini allenati da Stroppa. Niente spazio per Lorenzo Pirola, altro difensore in prestito dai nerazzurri.

