Di Gregorio monitorato dall’Inter: nuova esperienza in Serie B? – AP

Di Gregorio è di proprietà dell’Inter, ma rimarrà in prestito al Pordenone sino al termine della Serie B (che riprende oggi). Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, fa sapere che per la prossima stagione è pronta una nuova esperienza.

GIRATO DI NUOVO? – Alfredo Pedullà anticipa un trasferimento in Serie B che riguarda i nerazzurri: «Il Monza ha bloccato un portiere molto promettente, che è Michele Di Gregorio. Proprietà Inter, è in prestito al Pordenone e avrà un ruolo importante, perché è in lizza per i play-off e potenzialmente anche per la promozione diretta. In questo momento il Monza pensa più agli under che agli over, per motivi molto semplici: sulla lista degli over bisognerà fare dei ragionamenti».