Di Gregorio: «Handanovic? Consigli no, ma esempio di professionalità!»

Di Gregorio, ex portiere dell’Inter oggi al Monza, si è espresso in merito a Samir Handanovic. Uomo di poche parole, a detta sua, ma dalla professionalità incredibile

PROFESSIONISTA SERIO − In collegamento sul canale Twitch di Cronache di Spogliatoio, ha parlato di Handanovic: «Handanovic lo seguo sempre, sono un suo fan e lo guardo sempre. Consiglio? Difficile non perché non voglia darli ma è perché è abbastanza silenzioso ma è stato un grandissimo esempio per la professionalità, il carattere e per il portiere che è. In lui ho vista molta comunicazione con la squadra sempre per cercare di risolvere situazioni che si creano in campo. Anche a me personalmente mi ha aiutato molto perché ti fa stare in partita soprattutto in gare in cui sei poco impegnato».