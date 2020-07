Di Gregorio dimesso dall’ospedale, le condizioni dopo Perugia-Pordenone

Di Gregorio, portiere di proprietà dell’Inter, ieri notte è stato portato in ospedale dopo un durissimo scontro fortuito in Perugia-Pordenone di Serie B (vedi articolo). Per fortuna le sue condizioni sono già migliorate ed è stato dimesso: queste le sue condizioni.

REPORT MEDICO – “Il Pordenone Calcio comunica che il portiere Michele Di Gregorio, infortunatosi nel secondo tempo di Perugia-Pordenone per uno scontro di gioco, è stato regolarmente dimesso dall’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia dov’è rimasto in osservazione sino alla tarda mattinata di oggi. Il calciatore è in buone condizioni ed è sempre stato in contatto con la famiglia, i compagni e lo staff neroverde.

Gli accertamenti a cui è stato sottoposto hanno rilevato un trauma cranico commotivo. È stata inoltre necessaria l’applicazione di cinque punti di sutura per una ferita rimediata all’altezza del mento. Nei prossimi giorni Di Gregorio sarà costantemente monitorato dallo staff sanitario del Pordenone.

La società tiene a ringraziare il personale dell’Ospedale di Perugia per la professionalità e la disponibilità”.

Fonte: PordenoneCalcio.com