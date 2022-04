Di Gregorio dal 1′, Monza vuole i 3 punti: panchina per un prestito Inter

Il Monza di Michele Di Gregorio tra dieci minuti scenderà in campo in vista della 33esima giornata di campionato Serie B. Ancora titolare il portiere in prestito dall’Inter, mentre il Monza vuole ritrovare la vittoria. Ancora panchina, invece, per un altro giocatore in prestito.

DUE DELL’INTER – Michele Di Gregorio, portiere di proprietà dell’Inter e in prestito al Monza anche oggi è pronto a scendere titolare in casa contro l’Ascoli. La squadra padrone di casa vuole ritrovare la vittoria dopo la sconfitta contro il Como per 2-0. Ancora panchina, invece, per Lorenzo Pirola, che da quando ha recuperato dal brutto infortunio non ha più ritrovato una maglia da titolare, neanche con l’Italia Under-21.