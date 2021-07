Di Gregorio convince contro la Juventus: il prestito Inter bene nel KO Monza

Di Gregorio è uno dei due prestiti dell’Inter dati al Monza. Entrambi hanno giocato nel Trofeo Berlusconi, che questa sera ha visto la Juventus passare per 1-2 sui brianzoli.

CONVINCENTE NEL SUCCESSO – Michele Di Gregorio è una delle note liete del Monza, sconfitto 1-2 dalla Juventus nel ritorno (dopo sei anni di assenza) del Trofeo Berlusconi. La venticinquesima edizione del torneo si sposta al Brianteo, dove i bianconeri passano al 13′ col giovane Filippo Ranocchia (nessuna parentela con Andrea, bel sinistro a giro dal limite) e raddoppiano al 53′ con Dejan Kulusevski su errore difensivo dei brianzoli. Inutile il gol nel finale di Marco D’Alessandro (87′). Di Gregorio però si è fatto notare, sullo 0-2, per una gran parata su un mancino di prima intenzione di Adrien Rabiot, destinato quasi all’incrocio. Per lui novanta minuti, solo il secondo tempo per Lorenzo Pirola, l’altro giocatore che l’Inter ha dato in prestito al Monza.