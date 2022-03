Di Gregorio battuto da un suo compagno all’Inter, ma il Monza vince al 93′ in 9!

Il Monza del prestito Inter Di Gregorio (non a disposizione l’altro nerazzurro Pirola) festeggia al 93′ e torna in corsa per la promozione. I brianzoli nel pomeriggio di Serie B vincono 1-2 in casa del Cittadella.

ALL’ULTIMO! – Il Monza vince 1-2 in casa del Cittadella e si porta a -4 dal primo posto in Serie B, ossia dalla zona promozione diretta. I brianzoli ottengono il successo all’ultimo, pur rimanendo in nove uomini, nello scontro diretto play-off. Al 13′ vantaggio ospite con Mattia Valoti, pareggia al 38′ un rigore di Enrico Baldini (prodotto delle giovanili dell’Inter) che batte il suo compagno in Primavera Michele Di Gregorio. Il Monza resta in nove fra il 54′ e il 58′, per le espulsioni di Carlos Augusto e dell’altro ex nerazzurro Giulio Donati entrambi per doppia ammonizione. Nonostante la doppia inferiorità numerica al 93′ Patrick Ciurria firma l’incredibile gol vittoria, tre punti d’oro e insperati per come si stava mettendo la partita. Novanta minuti in campo per Di Gregorio, mentre l’altro prestito Inter Lorenzo Pirola non era fra i convocati.